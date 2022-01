Arbeider (41) sterft tijdens laswerken aan chassis van landbouwkar: “Omstandigheden nog erg onduidelijk”

Koksijde In Sint-Ides­bald kan je vanaf vandaag nergens geld afhalen, maar er is beterschap op komst

Sint-Idesbald en haar geldautomaat, het zou een titel van een soap kunnen zijn. Een paar jaar geleden verdween de laatste. De gemeente legde eind 2018 zelfs even een busje in naar een geldautomaat in Koksijde. In het voorjaar van 2020 kwam er uiteindelijk toch een bankautomaat in de Koksijdse deelgemeente, maar ook die verdwijnt nu opnieuw. Gelukkig is het verhaal nog niet voorbij.

