André nodigt al 30 jaar Sint-Maarten uit in Veurne: “Het blijft een mensenzee aantrekken”

Koksijde Oud-gemeente­raads­lid Jean Marie Dewulf overleden: “Politiek werd hem met de paplepel meegegeven”

Jean Marie Dewulf (78) uit Koksijde is zondag overleden en wordt zaterdag om 10.30 uur in de OLV-Ter Duinenkerk in Koksijde begraven. Dewulf was actief in de politiek en het verenigingsleven.

3 november