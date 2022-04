Andere stek én nieuw elan voor Historisch Veurne: “We maken er een echt volksfeest van”

VeurneNa vijf edities in het centrum vindt Historisch Veurne voor het eerst in Beauvoorde plaats. Verwacht zaterdag een dag boordevol activiteiten, van theaterwandelingen tot een retrokoers. “Een volksfeest zal deugd doen na de coronajaren”, nodigt toerismeschepen Jonas Bel (Veurne Plus) uit.

“Terwijl het accent tijdens de eerste edities van Historisch Veurne op historische evocaties lag, trekken we nu de kaart van het ‘volkse’”, duidt Bel. “Om eens wat andere locaties te kunnen aanbieden, wijken we voor het eerst uit naar Beauvoorde. Volgend jaar strijken we in een ander dorp neer.”

Een topper tijdens het evenement zijn de theaterwandelingen. Acteurs Wouter Bruneel (gekend van onder andere Onder Vuur en Matroesjka’s), Luc Dufourmont (Bevergem), Onno van Gelder jr., Joris Gulders en een aantal plaatselijke acteurs voeren op vier plaatsen volkse theaterstukjes op, met als thema ‘Beauvoorde’.

Drievoudige moord

“De sappige verhalen van ‘aan den toog’ in het plaatselijke café, de etiquetteregels in het kasteel, maar ook een gruwelijke drievoudige moord in 1919 zullen verteld worden. Twee locaties wil ik al verklappen. In het kasteelpark ontmoet het publiek kasteelheer Arthur Mergelynck en zijn vrouw Julienne Flyps die een expert tafelmanieren over de vloer krijgen. In OC Caroline kijken we binnen bij het gezin Moenaert waar de moord op de familie Ferryn het gespreksonderwerp is.” De kaartenverloop zit goed, want de tijdsloten om 14 en 15.30 uur zijn al uitverkocht. Een ticket kost 9 euro en bestel je hier.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een sfeerbeeldje van een vorige editie van de retrokoers in Veurne. © Benny Proot

Inschrijven voor de retrokoers kan tot donderdag. Die bestaat uit een proloog om 12 uur met één ronde van ruim twee kilometer en de wedstrijd zelf om 16.30 uur waarbij de deelnemers vijftien rondes zullen rijden. Kinderen rijden hun competitie om 14.30 uur. Aan de retrokoers doe je niet zomaar mee. “De fietsen moeten van voor 1986 dateren”, somt Jonas Bel op. “Er zijn ook een resem technische voorwaarden die we op onze website hebben gebundeld. Kwestie dat alle deelnemers met gelijke wapens kunnen strijden. Je zorgt maar beter dat de fiets in orde is, want er zitten een paar pittige kasseistroken tussen.” Een ticket voor volwassenen kost 5 euro.

Tot slot kan je zaterdag genieten van de gezellige sfeer op het dorpsplein bij het kasteel. “We pakken uit met optredens. Door samen te werken met onze lokale verenigingen brengen we een gevarieerd programma”, zegt Jonas Bel. “Ik denk maar aan het Plovikoor dat in het kasteel zal optreden of de Gezinsbond die volksspelen zal plaatsen. De kunstvereniging Pictores en kunstenaar Monique Mol zetten hun atelier open. En een dorpsfeest zonder eten en drinken is geen echt feest. Dat hebben ze in Beauvoorde maar al te goed begrepen.”

Check het volledige programma hier.