Algemeen directeur AZ West Veurne op staande voet ontslagen na 17 jaar dienst

Veurne Oudste Veurnaar Malvina mag een extra verjaar­dags­kaars uitblazen: “Ik heb niet veel nodig om gelukkig te zijn”

Het was feest vandaag in residentie Laura in het Veurnse woonzorgcentrum Ter Linden want Malvina Roosens vierde er haar 106de verjaardag. Ze is daarmee de oudste inwoonster van de boetestad.

23 augustus