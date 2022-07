ALDI opent zaterdag in Veurne eerste winkel in eco-beton van lokale bodem: “Vanaf zaterdag dubbel zoveel shopplezier

Zillebeke 800 mensen schuiven aan de Langste Tafel van Vlaanderen aan: “Een geslaagde, gezellige avond op een unieke locatie”

Zillebekevijver was vrijdag het decor voor de Langste Tafel van Vlaanderen. In totaal schoven 800 mensen aan, aan de tafel die in totaal 400 meter lang was. “Volgend jaar opnieuw? Dat weten we nog niet, want de organisatie was niet te onderschatten”, zeggen initiatiefnemers Niek Benoot en Jurgen Crombez.

11 juli