“Al jaren in Veurne maar nu gloednieuwe Mercedes-Benz garage”: dit weekend opent Van Mossel Vereenooghe nieuwe vestiging

VeurneDuvenkot 8 in Veurne, daar moet je zijn om een nieuwe Mercedes te kopen. Bert Vermeire (41) uit Beauvoorde bij Veurne is er directeur. “We zijn al een tijdje open, maar dit weekend vindt de officiële inhuldiging plaats. Er zijn nu al meer dan 800 inschrijvingen, en we wisten de bekendste garagist van het land, Dimitri De Tremmerie, als special guest te strikken.”

De vestiging in Veurne is één van de negen officiële Mercedes-Benz concessies in West-Vlaanderen onder de vlag van Van Mossel Vereenooghe. “We zijn al decennialang actief in Veurne in de Ieperse Steenweg”, schetst sitedirecteur Bert Vermeire. “Doorheen de jaren prijkten verschillende namen op de gevel: van Barbier tot Autostar en Groep Vereenooghe. Dat we nu verhuisd zijn, heeft twee grote redenen. In de Ieperse Steenweg zaten we in woongebied en er is de razendsnelle evolutie van de elektrische wagens. Op dit nieuwe terrein kunnen we ons klaarstomen voor de toekomst.”

Volledig scherm De nieuwe zaak vind je op het industrieterrein Monnikenhoek © Benny Proot

“Toen we onze nieuwe zaak op het industrieterrein Monnikenhoek vorig jaar openden, waren we één van de eerste drie vestigingen in België met de ‘Mercedes concessie van de toekomst’. We zijn dan ook trots op dit project waar een team van twintig medewerkers aan de slag is”, zegt Vermeire. “We verkopen nieuwe wagens, bestelwagens en vrachtwagens, beschikken over twee hypermoderne werkplaatsen voor personen- en bedrijfswagens en ook voor de aankoop van reserveonderdelen kan je bij ons terecht.”

Volledig scherm Bert Vermeire is al twintig jaar actief in de autoindustrie © Van Mossel Vereenooghe

Bert zit al twintig jaar in het autovak. Hij startte in 2002 als magazijnier bij het toenmalige Autostar dat al onder de vlag van Vereenooghe actief was. “In 2016 klom ik op tot kwaliteits- en veiligheidsverantwoordelijke van de negen West-Vlaamse vestigingen. Vorig jaar kon ik aan de slag als vestigingsdirecteur. Het officiële openingsweekend is vooral voor ons cliënteel en voor genodigden die zich vooraf moesten inschrijven. Momenteel zitten we al aan meer dan 800 inschrijvingen. Hoewel we dezelfde naam delen, is Jacques Vermeire geen familie (lacht). We nodigen hem zondag uit als Dimitri De Tremmerie om mee het lintje door te knippen.”

