AFKOELINGSTIP. Neem een duik in het Vaubanbad

“Maak maar niet te veel reclame zodat het hier geen stormloop is”, roept schoonheidsspecialiste Elke Leuridan (38) die aan het plonzen is met haar man Dieter Vanhalme (41) en de kinderen Minthe (10) en Matiz (13). Het gezin woont in Veurne. “Van zodra het mooi weer is komen we naar hier. Als we vroeg genoeg zijn hebben we het water voor ons alleen. Het is een fantastisch initiatief maar je doet best schoeisel aan want aan de boord is scherp. Naast zwemmen kan je hier ook uitrusten in de gratis ligstoelen. Er is ook sanitair en zelfs een zomerbar. Wat moet je nog meer hebben?” Even verderop zien we de vrienden Wouter, Kenneth en Sebastiaan die aan het genieten zijn van een pintje met zicht op het water. “Straks zullen we nog eens een frisse duik nemen. We komen hier heel regelmatig. De perfecte afkoeling tijdens de hitte.”