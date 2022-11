Advocaat Johan Decadt viert 60ste verjaardag met bijzonder boek: “Ik breng ode aan 60 Johans”

“Tijdens de eerste lockdown kwam er tijd om na te denken”, vertelt Johan. “Zo brainstormde ik over mijn 60ste verjaardag. Ik wilde iets tastbaars nalaten en het werd een boek met ‘Johan’ in de hoofdrol. Ik kende vooraf om en bij de 20 mannen die Johan heten. De rest kwam tijdens mijn zoektocht op mijn pad. Zo vond ik er vijf in Oost-Vlaanderen, vier in Antwerpen en twee in Brabant maar geen enkele in Limburg. Met 54 Johans deed ik een interview, van 5 schetste ik postuum een portret. Dat waren mijn eerste voetbaltrainer Johan Bol, jeugdschrijver Johan Ballegeer, mediafiguur Johan Anthierens, voetballer Johan Cruijf en Johan van Gogh wiens grootoom kunstschilder Vincent van Gogh was en wiens schilderijen mij bekoren. Het 60ste verhaal is het mijne. De Johans in mijn boek vertellen over hun jeugd, beroep, familie en hobby’s. Mijn opzet is om zoveel mogelijk positieve verhalen te brengen.” Al een tip van de sluier over de schrijver Johan Decadt. Hij is advocaat sinds 1985. Hij schreef reeds een boek over 40 jaar atletiek in de Westhoek en 45 jaar balie Veurne. Nu voegt hij daar dus een derde aan toe. ’60 x Johan’ telt 336 bladzijden, kost 40 euro en is onder meer verkrijgbaar bij de Standaard Boekhandel in Veurne. Bestellen kan ook via Johan zelf door te mailen naar johan.decadt@skynet.be.