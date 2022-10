60 uur werkstraf voor veldwachter (59) die patrijzen uitzet om op te jagen: “Het is net zijn taak om zo’n zaken te vermijden”

VeurneEen 59-jarige ‘bijzondere veldwachter’ uit Veurne, die in oktober 2020 betrapt werd op het uitzetten van patrijzen, is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

De veldwachter zette de patrijzen uit in de graslanden en velden nabij Houtem en De Moeren bij Veurne. Volgens het Agentschap voor Natuur & Bos was het duidelijk dat de man, die ook een gepassioneerd jager is, dat deed om de dieren nadien te kunnen schieten. Deze vorm van jagen is verboden en is een jachtmisdrijf.

Vlaams minister voor Natuur Zuhal Demir (N-VA) voerde meteen een jachtverbod in op patrijzen, hazen en fazanten op het grondgebied van Veurne, Alveringem, Vleteren, Lo-Reninge en Poperinge voor de rest van het jachtseizoen. “Als bijzondere veldwachter is het net uw taak om zo’n illegale praktijken tegen te gaan en te melden”, zei het Openbaar Ministerie tijdens het proces. Ook Vogelbescherming Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter (VIBV) stelden zich burgerlijke partij in de zaak. “We hebben het al zo moeilijk om de reputatie van de veldwachter hoog te houden”, klinkt het bij het VIBV. “En dan gaat iemand van ons nog zo’n feiten plegen.”

Patrijzenbestand opkrikken

De 59-jarige man, die sinds de feiten de functie van bijzondere veldwachter niet meer mag uitvoeren, erkent dat hij de patrijzen heeft uitgezet. “Maar niet om ze neer te schieten”, zei hij tegen de rechter. “Wel in een poging om het patrijzenbestand in de omgeving wat op te krikken. Het jaar ervoor was geen enkele patrijs geschoten en ik wilde de patrijzen een boost geven door enkele uit te zetten. Ik wist dat dat niet mocht. Maar het was het één of het ander. Ofwel was het gedaan met de patrijs in de omgeving, ofwel zette ik er een paar uit.” De man gaf ook nog een sneer naar het het VIBV. “Ik heb me destijds lid gemaakt van het VIBV, maar ik mocht nooit een lidkaart ontvangen. Nu staan ze hier wel om een schadevergoeding te eisen.”

De rechter veroordeelde de man nu tot een werkstraf van 60 uur. Aan Vogelbescherming Vlaanderen moet hij 1.625 euro schadevergoeding betalen en aan het VIBV 400 euro.

