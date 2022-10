60 uur werkstraf voor bijzondere Veldwachter (59) die patrijzen uitzet om op te jagen: “Het is net zijn taak om zo’n zaken te vermijden”

Begin oktober 2020 werd de bijzondere veldwachter betrapt op het uitzetten van patrijzen in de graslanden en velden nabij Houtem en De Moeren bij Veurne. Volgens het Agentschap voor Natuur & Bos was het duidelijk dat de veldwachter, die ook een gepassioneerd jager is, dat deed om de dieren nadien te kunnen schieten. Deze vorm van jagen is verboden en is een jachtmisdrijf. Vlaams Minister voor Natuur Zuhal Demir (N-VA) voerde meteen een jachtverbod in op patrijzen, hazen en fazanten op het grondgebied van Veurne, Alveringem, Vleteren, Lo-Reninge en Poperinge voor de recht van het jachtseizoen. “Als bijzondere veldwachter is het net uw taak om zo’n illegale praktijken tegen te gaan en te melden”, zei het Openbaar Ministerie tijdens het proces. Ook Vogelbescherming Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter (VIBV) stelden zich burgerlijke partij in de zaak. “We hebben het al zo moeilijk om de reputatie van de veldwachter hoog te houden”, klinkt het bij het VIBV. “En dan gaat iemand van ons nog zo’n feiten plegen.”