40-tal treinreizigers geëvacueerd na aanrijding op het spoor

Diksmuide Kringwin­kel heropent op 26 maart op nieuwe locatie in IJzerlaan

Nog tot en met nu zaterdag kan je in Kringwinkel West in de Esenweg in Diksmuide terecht. Daarna sluit de zaak om dan een week later te heropenen in de IJzerlaan waar vroeger de Blokker was.

16 maart