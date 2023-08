30 werknemers geëvacueerd nadat dak pannenkoekenbedrijf in brand staat

Sabine en Brenda lanceren keramiek­café aan de kust: “Decoreer jouw eigen kopjes en borden met zicht op zee”

Een keramiekcafé is aan de kust nog relatief onbekend, maar daarin brengen Sabine Vanbiervliet (53) en Brenda Keirsebilck (54) verandering. Deze week richten ze in een pand op de Zeedijk van Oostduinkerke een pop-upatelier in, waar jong en oud zijn of haar keramiek kan decoreren. “ Dit is de ideale creatieve uitlaatklep.”