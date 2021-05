18-jarige jongen sterft door elektrocutie tijdens stage in chocoladefabriek

Ieper RESTOTIP. Restaurant Babilonia: “De beste pizza van Ieper”

7 mei Pizzarestaurants, in elke zichzelf respecterende stad zijn er wel een aantal te vinden. Ook in Ieper is dat het geval. Het is niet altijd even gemakkelijk om het kaf van het koren te scheiden. Daarom helpen we u een handje met deze restotip: een bezoek aan restaurant Babilonia in Ieper is geen verloren bezoek. Nu alleen takeaway, maar binnenkort hopelijk weer op de normale manier.