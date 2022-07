108 kinderen geëvacueerd bij brand op vakantiehoeve in Beauvoorde

De brand ontstond omstreeks 9.25 uur woensdagmorgen op vakantiehoeve De Boerderie in Beauvoorde, een deelgemeente van Veurne in West-Vlaanderen. Het vuur brak uit in een loods op het domein. Daarin stonden mazouttanks en zuurstofflessen opgeslagen.

“Alle kinderen konden nog voor de komst van de brandweer geëvacueerd worden en worden in een zaaltje verderop ondergebracht. Er wordt nu nog bekeken of hun kamp eventueel nog door kan gaan”, vertelt Kristof Louagie, de woordvoerder van Brandweer Westhoek.

De brandweer kwam massaal ter plaatse en had heel wat moeite met de hevige, zwarte rookpluim. Die was bovendien giftig, want mogelijk is er asbest in het gebouw aanwezig. Via een BE-alert werden de bewoners van het kleine Beauvoorde dan ook verwittigd. Aan hen werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.