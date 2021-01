Zal Trump zich nu koest houden? “Ik vrees dat er nog maanden problemen zullen zijn met binnenlandse terroristen”

Trump vreest dat zijn “idiote” advocaten zijn reputatie geen eer aan doen

24 november De Amerikaanse president Donald Trump, die over twee maanden het Witte Huis verlaat en de fakkel willens nillens moet doorgeven aan Joe Biden, is gefrustreerd over zijn advocatenteam dat de verkiezingsuitslag aanvecht. Trump heeft in privékringen zijn ongenoegen geuit, bericht NBC News op gezag van meerdere bronnen die op de hoogte zijn van de zaak. Publiekelijk blijft de uittredende president echter beweren dat het team sterk werk levert.