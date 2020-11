Wat je nu moet weten over de verkiezingen: Biden ziet winst binnen handbereik, Trump trekt naar rechtbank

Huidig Republikeins president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden zijn verwikkeld in een spannende nek-aan-nekrace. Op dit moment heeft Biden 237 kiesmannen verzameld, Trump 214. Beide kampen geloven nog in een verkiezingsoverwinning. Huidig president Trump verklaarde in een eerste speech dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Hij sprak daarbij over “fraude” en kondigde aan naar het Hooggerechtshof te stappen. Biden zei op zijn beurt dat hij gelooft dat hij als winnaar uit de bus zal komen als alle stemmen geteld zijn. De Trump-campagne vraagt ondertussen een hertelling in Wisconsin, en stapt naar de rechter om de telling in staten Michigan en Pennsylvania stop te zetten.

Huidig president Trump pakt volgens Amerikaanse media de overwinning in 23 staten. Die zijn op dit moment bij elkaar goed voor 214 kiesmannen in de race naar de 270 kiesmannen die hij nodig heeft om opnieuw president te worden. Zijn Democratische tegenkandidaat krijgt volgens de media de meeste stemmen in 21 staten. Dat levert Biden tot nu toe 253 kiesmannen op.



Biden nam eerst een grote voorsprong, maar die raakte hij kwijt toen bleek dat Trump in enkele belangrijke staten de winst kon pakken, zoals in Florida, Texas en Ohio. Trump won die staten ook in 2016 maar de Democraten hoopten de staten nu te veroveren op de president.

Wachten op cruciale staten

De verkiezingsstrijd wordt nu beslist in enkele belangrijke staten, waaronder Pennsylvania (20 kiesmannen), North Carolina (15) en Georgia (16). Het kan nog uren, zo niet dagen duren, voordat de uitslagen daar bekend zijn. Oorzaak is het grote aantal stemmen dat per post werd uitgebracht en de vele nieuwe kiezers.

Pennsylvania, goed voor 20 kiesmannen, lijkt op dit moment naar Trump te gaan, al komt Biden dichterbij. Met 84 procent van de stemmen geteld heeft de Republikein nog een voorsprong van 52 procent, maar er moeten nog honderdduizenden stemmen per post worden geteld. Mensen die hun stembiljetten vooraf al per post hadden opgestuurd, komen overwegend uit het Democratische kamp. Om te winnen moet Biden volgens CNN ongeveer drie kwart van die stemmen binnenrijven. Analisten verwachten dat dat moeilijk wordt, maar achten het niet onmogelijk.

Trump won vier jaar geleden onverwacht in Wisconsin, met net iets meer stemmen dan Hillary Clinton. Ook toen werden de stemmen herteld.

Georgia en North Carolina, in het zuiden van het land, hebben meer dan 90 procent van de stemmen geteld. In beide staten heeft Trump een voorsprong, maar vooral in Georgia zou dat volgens CNN nog kunnen keren omdat de grootste kiesdistricten daar voornamelijk voor Biden hebben gestemd en precies in die districten nog veel stemmen geteld moeten worden. Georgia is goed voor 16 kiesmannen, North Carolina telt er 15. In North-Carolina kan de telling nog doorgaan tot volgende week donderdag. Het kan nog verscheidene dagen duren vooraleer de uitslag van North Carolina duidelijk is.

In Nevada, in het westen van de Verenigde Staten, is het razend spannend. Biden heeft op dit moment een zeer nipte voorsprong met 49,3 procent van de stemmen tegenover 48,7 voor Trump. De kiesraad van de staat, die 6 kiesmannen telt, heeft laten weten dat de verdere telling van de stemmen pas donderdag om 9 uur lokale tijd (18 uur Belgische tijd) verder gaat. Momenteel zijn 86 procent van de stemmen al geteld. Het kan dus nog alle kanten uitgaan.

Alaska heeft net iets meer dan de helft van de stemmen geteld en dus is de uitslag daar nog erg onduidelijk. Naar alle verwachtingen zal Trump er winnen: momenteel ligt hij voorop met 62,9 procent van de stammen. De staat is overigens doorgaans niet doorslaggevend, omdat ze maar 3 kiesmannen telt.

Quote We hebben deze verkiezin­gen gewonnen. Dit is een megafraude. Ons doel is nu de integri­teit van de verkiezin­gen te garanderen. We gaan naar het Hoogge­rechts­hof. Het stemmen moet stoppen Donald Trump

Overwinningsclaim

Hoewel er nog miljoenen stemmen moeten worden geteld, claimde Trump al de overwinning tijdens een persconferentie. Ook beweerde hij zonder enig bewijs dat er is gefraudeerd. “We hebben deze verkiezingen gewonnen. Dit is een megafraude”, aldus Trump. “Ons doel is nu de integriteit van de verkiezingen te garanderen. We gaan naar het Hooggerechtshof. Het stemmen moet stoppen.” De stembussen waren op het moment van die uitspraak al een tijd gesloten, dus de president verwees wellicht naar het tellen van poststemmen die nog moeten aankomen. “We willen niet dat ze om 4 uur ‘s ochtends nog stembiljetten vinden en ze bij de lijst voegen”, zei Trump.

De president noemde het nadien “heel vreemd” dat Biden de leiding in een aantal sleutelstaten overnam. “Plots duiken er overal stembiljetten op en glippen die sleutelstaten één voor één weg”, twitterde hij. “Hoe komt het dat die poststemmen telkens zo’n vernietigend effect hebben in percentages?”

De Republikeinen willen alvast dat de stemmen in de staat Wisconsin opnieuw worden geteld. Trumps campagneteam kondigde dat aan nog voordat de uitslag bekend is gemaakt. Er mag een hertelling worden aangevraagd als het verschil minder is dan 1 procent.

Later op de avond maakte het campagneteam van Trump bekend dat het het tellen van de stemmen in Michigan en Pennsylvania via de rechter laten stopzetten. Die twee staten zijn cruciaal om de winnaar van de presidentsverkiezingen aan te duiden. De Republikeinen eisen dat er in Michigan en Pennsylvania niet meer geteld wordt totdat zij beter toezicht kunnen houden. Ze willen ook een hertelling van de stembiljetten die al geteld zijn toen zij nog niet voldoende controle konden uitoefenen. “Ons team heeft geen toegang gekregen tot verschillende stemlocaties. Nochtans is dat volgens de wet gegarandeerd”, klinkt het.

Joe Biden sprak het volk daarop toe in een verenigende speech. “Ik ben hier niet om de overwinning uit te roepen. Maar ik geloof wel dat we de winnaars zullen zijn als het tellen voorbij is”, klonk het. “We moeten stoppen met onze opponenten als vijanden te behandelen. Rode of blauwe staten bestaan niet als we winnen, de Verenigde Staten wel.” Die laatste uitspraak gebruikte Barack Obama ook toen hij aan het langste eind trok.

Volledig scherm Hoewel er nog miljoenen stemmen moeten worden geteld, claimde Trump woensdagmorgen al de overwinning. Ook beweerde hij zonder enig bewijs dat er is gefraudeerd. © EPA

Morele overwinning

In de peilingen lag Trump aanvankelijk nog ver achter op Biden. Maar om een kans te maken op het presidentschap moet Biden de winst pakken in enkele staten die vooraf aan Trump werden toegerekend. Daar slaagt de Democraat tot nu toe mogelijk alleen in Arizona in, voorspellen Amerikaanse media. Daar is intussen 86 procent van alle stemmen geteld en staat Biden al urenlang op kop, met 51 procent van de stemmen, versus 47,6 procent voor Trump. Het zou voor het eerst sinds 1996 zijn dat een Democratische presidentskandidaat de staat Arizona wint, die goed is voor 11 stemmen in het kiescollege.

Trump pakt de cruciale ‘swing state’ Florida. Dat levert hem niet alleen een hoop kiesmannen (29) op; bovenal is dat ook een grote morele overwinning. Sinds 1992 werd de kandidaat die in Florida de winst pakte uiteindelijk ook president.

Volledig scherm Trump-aanhangers in Miami, Florida. © REUTERS

De voorlopige tussenstand:

Joe Biden wint momenteel de staten Californië, Washington, Oregon, New York, Vermont, Massachusetts, Minnesota, Connecticut, New Jersey, Maryland, New Hampshire, Delaware, Virginia, Illinois, Colorado, New Mexico, Hawaii, Wisconsin en Michigan.

Donald Trump gaat aan de haal met Idaho, Montana, Utah, West Virginia, South Carolina, Indiana, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Missouri, Louisiana, Arkansas, Kansas, Oklahoma, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming en de swingstates Iowa en Ohio. Ook Florida, waar dus maar liefst 29 kiesmannen te verdienen zijn, en Texas, dat traditioneel Republikeins stemt en zo maar even 38 kiesmannen levert, stemt voor Trump.

