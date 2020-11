Waarom Republikeinse kiezers niet kunnen geloven dat Trump verloren heeft

Hoewel Trump zijn beweringen van verkiezingsfraude niet kan hardmaken, blijven zijn supporters zich achter hún president scharen. Ongeveer de helft van alle Republikeinen die werden ondervraagd in een poll van Reuters/Ipsos zeggen dat Trump de echte winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is, en dat Biden enkel kon winnen dankzij grootschalige fraude. Nochtans blijven de bewijzen voor het tegendeel zich opstapelen. Maar door een groeiend wantrouwen in de media en de democratische instellingen, houden de Trump-fans voet bij stuk. “Verontrustend”, zeggen experts.

Trumps inspanningen om de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden hebben tot nu toe nog niets opgeleverd. Hij blijft hardnekkig beweren dat er sprake is van fraude, maar bewijzen om die stelling hard te maken, blijven uit. Zijn team verliest de ene na de andere rechtszaak, of rechters zien onvoldoende grond in de aanklacht om de zaak te laten voortgaan. Bovendien keren steeds meer advocaten hem de rug toe. In Georgia kon een hertelling van de stemmen het tij ook niet doen keren: Biden blijft er officieel de winnaar.

Volledig scherm © AP

Met zijn geroep en getier, en duizenden berichten en uitlatingen over de “fake news media” is Trump erin geslaagd om het vertrouwen van het volk in de media verder te ondermijnen, en holt hij hun geloof uit in de verkiezingsautoriteiten die in elke staat moeten garanderen dat elke burger zijn stemrecht kan uitoefenen.

Republikeins stilzwijgen

In de Amerikaanse Senaat zetelen in totaal 53 Republikeinen, het Huis van Afgevaardigden telt momenteel 197 Republikeinen. Slechts een handvol van hen steunt Trump in zijn beweringen van verkiezingsfraude, terwijl de meerderheid er het zwijgen toe doet. Amper een twintigtal Congresleden erkent Biden officieel als winnaar van de verkiezingen.

Veel Republikeinen zien in dat aanvallen op de integriteit van de verkiezingen een manier zijn om in de toekomst kiescampagnes te winnen, vertelde een Republikein met nauwe banden met de Trump-campagne aan Reuters. Hij gaf ook aan dat Trump of een door hem aangeduide opvolger zich in 2024 vermoedelijk kandidaat zal stellen voor de verkiezingen.

Volledig scherm © Photo News

Extreemrechtse media

Reuters interviewde 50 Trump-kiezers, en die waren er stuk voor stuk van overtuigd dat de verkiezingsuitslag vervalst of ongeldig was. Twintig van hen gaven aan dat ze Biden zouden aanvaarden als president, als er bewijs wordt geleverd dat de verkiezingen eerlijk verlopen zijn. De meerderheid herhaalde echter de ondertussen als onzin afgedane samenzweringstheorieën die door Trump, sommige Republikeinen en conservatieve media worden verspreid en beweren dat Biden in de strijdstaten ten onrechte extra stemmen kreeg toebedeeld door oneerlijke verkiezingsmedewerkers en gehackte stemcomputers.

Veel kiezers die door Reuters werden geïnterviewd, zeggen dat ze hun mening baseren op informatie van conservatieve mediakanalen zoals de extreemrechtse opiniewebsite Newsmax en de extreemrechtse kabelzender One American News Network. Sommige respondenten boycotten naar eigen zeggen Fox News, omdat het netwerk Biden ook al uitriep tot winnaar en omdat sommige nieuwsankers - in tegenstelling tot hun talkshowhosts - sceptisch staan tegenover Trumps beweringen.

Volledig scherm © Photo News

Verontrustend

Dat zoveel Amerikanen de uitslag van de verkiezingen niet erkennen, wijst op een nieuwe en gevaarlijke trend in de Amerikaanse politiek: de normalisering van valse, en steeds extremere samenzweringstheorieën door tientallen miljoenen kiezers. De trend heeft erg verontrustende langetermijnimplicaties voor de Amerikaanse politieke en burgerlijke instellingen, zegt Paul Light, politieke wetenschapper aan New York University (NYU). “Dit is dystopisch”, stelt hij. “Amerika zou kunnen breken.”

De Republikeinse volksvertegenwoordiger Adam Kinzinger is een van de weinige partijleden die Biden wel al feliciteerde met zijn overwinning. Dat zijn collega’s weigeren om afstand te nemen van Trumps leugens, dreigt volgens hem de Amerikaanse democratie te ondermijnen. Als burgers hun vertrouwen in de integriteit van de verkiezingen verliezen, dan kan dat zeer ernstige gevolgen hebben, zoals geweld en sociale onrust, zo waarschuwt hij.

Volledig scherm © AFP