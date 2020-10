Waarom de Amerikanen blijven geloven dat Trump de verkiezingen wint - terwijl Biden hem stilaan verplettert in de polls

Het is geleden van 1996 dat een presidentskandidaat het in de laatste maand voor de verkiezingen beter deed dan Biden nu scoort in de poll van Opinium Research. De Democraat Bill Clinton stond toen in verscheidene peilingen meer dan twintig procentpunten hoger dan Bob Dole, van wie hij uiteindelijk won met een verschil van 8,5 procent. Bij de vier verkiezingen die daarop volgden, liep de grootste kloof uiteen van 8 tot 16 procent en luidde die voorsprong ook iedere keer verkiezingswinst in.