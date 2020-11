Volg de Amerikaanse verkiezingen vanop de eerste rij: dit mag je vanavond en vannacht verwachten van HLN en VTM Nieuws

Vanaf 11 uur vandaag beginnen we aan een livestreammarathon, te volgen in onze verkiezingsblog. Om 14 uur is Bart Kerremans, politicoloog en hoogleraar internationale relaties en Amerikaanse politiek, te gast op onze liveset.

Ook dankzij VTM NIEUWS blijf je continu op de hoogte. Om 21 uur zendt VTM de special ‘Trump of Biden’ uit. Stef Wauters ontvangt in de studio in Antwerpen gasten die een nauwe band hebben met de VS. Wat verwachten zij van de uitslag en wat zouden volgens hen de gevolgen zijn voor de Amerikaanse samenleving? Stef Wauters schakelt ook over naar de Vlaamse stemmen in de VS. Hoe beleven zij de verkiezingsdag? En wat verwachten zij van de uitslag? Voor de laatste harde nieuwsfeiten gaat Stef Wauters ook rechtstreeks naar Greet De Keyser en Romina Van Camp in de VS.

Vanaf middernacht gaat Stef Wauters de nacht in, om meteen duiding te geven bij de eerste uitslagen die binnen komen. Ook voor de eerste reacties en analyses zit de kijker de hele nacht goed bij VTM NIEUWS en HLN LIVE.

Uitslagen

Je zit bij HLN.be en VTM Nieuws ook goed voor de eerste uitslagen. Zowel op deze interactieve livekaart als in grafiek geven we je de meest actuele stand van zaken mee zodra de eerste stembussen zijn gesloten. We baseren ons daarbij op de grote Amerikaanse netwerken CNN en CBS, die met gespecialiseerde teams aan de hand van uitslagen, exit polls en historische trends staten voor de ene of de andere kandidaat 'callen’. Bij duidelijk Democratisch- of Republikeinsgezinde staten als New York of Wyoming zal dat snel gebeuren. Maar bij de swingstaten als Florida en Pennsylvania zal het nagelbijten blijven tot het einde. Zodra een staat aan Biden of Trump is toegewezen, kleurt die staat op de kaart blauw of groen in.

Tegelijkertijd bouwen de twee zo ook hun tussenstand in het Kiescollege op, die je bij ons op de grafiek kan volgen. Elke staat levert een bepaald aantal kiesmannen op, gaande van 3 in de kleine staten tot 55 in de grootste staat Californië. Wie het eerst aan een meerderheid van 270 op de 538 kiesmannen komt, wordt de volgende president van de Verenigde Staten.

Naast een president en vicepresident mogen de Amerikanen vandaag ook een nieuw parlement kiezen, met een volledig nieuw Huis van Afgevaardigden, en 35 van de honderd senatoren. Ook die uitslagen zullen van kapitaal belang zijn, wie ook president wordt. Verwacht wordt dat de Democraten hun meerderheid in het Huis behouden en zelfs nog gaan vergroten.

Het wordt dan ook vooral uitkijken naar de Senaat. Daar hebben de Republikeinen nu de meerderheid, maar van de 35 te verkiezen zetels (een senator zetelt 6 jaar, elke 2 jaar vinden er verkiezingen plaats voor een derde van hen) liggen er nu meer Republikeinse dan Democratische open. De Democraten moeten minstens twee zetels van partij doen veranderen om de meerderheid te behalen.

Als alle stemmen geteld zijn en de winnaar bekend is, komt VTM NIEUWS ‘s ochtends met extra nieuwsuitzendingen, vanaf 5u, zolang er belangrijke ontwikkelingen zijn. De hele dag blijven VTM NIEUWS en HLN stand-by om, als dat nodig zou zijn, meteen in te breken met extra uitzendingen en LIVE updates. En uiteraard zal een groot deel van de normale uitzendingen om 13u en 19u in het teken staan van de Amerikaanse verkiezingen.