Vlaamse Stemmen uit de VS. North Carolina, één van de spannendste swing states: “Een extreem saaie president, dat zou een geweldige verademing zijn”

Hoe gaat het? How are you? Met die vraag belde onze reporter Nadine Van Der Linden zes koppels in de Verenigde Staten. Gemengde koppels, die het beste van twee werelden bieden: Amerikaanse inzichten en een Belgische blik. Elk vanuit hun staat kijken ze naar de verkiezingen. Waar hopen ze op? Wat houdt hen bezig? Wat maakt hen triest en blij? Vandaag de zesde en laatste aflevering: Thierry Wernaers en Lianne Meilhac in North Carolina.

Thierry Wernaers komt uit Boom. Lang hadden Amerikanen geen idéé wat ze zich daarbij moesten voorstellen, maar sinds enkele jaren lichten hun gezichten op. “Boem! (sic) Tomorrowland! Great, I was there!” Of hoe je niet per se uit een wereldstad moet komen om man van de wereld te zijn. Vandaag woont hij in Concord met zijn echtgenote Lianne, die hij eind jaren 90 leerde kennen via het internet, lang voor sociale media of Tinder bestonden. “Ik was nogal geïnteresseerd in computers, een early adapter”, vertelt hij. “Eind jaren 90 bestond er een programma dat IRC heette, Internet Relay Chat. Mensen uit de hele wereld — vooral Amerikanen — kwamen er samen om te chatten, wat toen nog iets wonderbaarlijks was: in real time teksten schrijven naar de andere kant van de wereld! Ik was niet op zoek naar een lief, Lianne evenmin, maar het klikte. Heel erg, zelfs.”