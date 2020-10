Veel Amerikanen brengen nu al hun stem uit: “Nog nooit zo ­bezorgd geweest of mijn stem wel telt”

Trump negeert coronare­gels en houdt indoor verkie­zings­ral­ly: “Als je kan proteste­ren kan je ook luisteren naar president”

14 september Donald Trump heeft zondagavond zijn eerste volledig indoor verkiezingsrally in drie maanden gehouden in een fabriek in Henderson, een voorstad van Las Vegas. Lokale regels verbieden er nochtans bijeenkomsten binnen van meer dan 50 mensen. De gouverneur van Nevada beschuldigt de president ervan levens in gevaar te hebben gebracht met “roekeloze en egoïstische acties”.