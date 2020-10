Vannacht het laatste debat: heeft Trump iets anders in zijn mars dan lawaai?

Melania noemt vrouw waarmee Trump haar bedroog “pornohoer” in stiekem opgenomen gesprek

6 oktober Kent u Stormy Daniels nog? De pornoster die zwijggeld kreeg uitbetaald door Donald Trumps voormalige advocaat Michael Cohen. In ruil moest ze zwijgen over haar seksuele contacten met de getrouwde en latere Amerikaanse president. Wat first lady Melania Trump van Daniels vindt, weten we door een stiekem opgenomen geluidsopname: “the porn hooker”, “de pornohoer”.