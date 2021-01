Twitteraccount van Trump permanent geschorst

“Na grondig onderzoek van recente berichten van de account @realDonaldTrump en hun bijbehorende context - vooral hoe ze worden ontvangen en geïnterpreteerd op Twitter en daarbuiten - hebben we de account permanent geschorst omwille van het risico op verdere aanzetting tot geweld”, meldt Twitter in een blogbericht. Volgens het sociale netwerk zijn recente tweets van Trump immers in strijd met hun beleid omtrent de verheerlijking van geweld.

Context

Volgens het sociale netwerk werd de beslissing genomen “in de context van de gruwelijke gebeurtenissen van deze week”. Nadat Trump woensdag duizenden aanhangers had opgehitst met een vlammende toespraak trok de meute naar het Capitool waar ze het gebouw bestormden en rel schopten. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Via Twitter gooide de president nog meer olie op het vuur. In een filmpje waarin hij de menigte zogezegd aanmaande tot kalmte, verkondigde hij opnieuw dat ze terecht kwaad waren omdat Joe Biden de verkiezingen had gestolen. In een daaropvolgende tweet zei hij nogmaals dat hij hun woede begreep.

Zowel Twitter als Facebook en Instagram gooiden zijn accounts vervolgens op slot. Donderdag maakte Facebook-CEO Mark Zuckerberg bekend dat Trump minstens tot het einde van zijn ambtstermijn Facebook en Instagram niet meer mag gebruiken. Twitter ontzegde de president aanvankelijk voor twaalf uur toegang tot zijn account, maar waarschuwde er wel voor dat er strengere sancties zouden volgen indien hij zich niet aan de richtlijnen zou houden.

Tweets van vrijdag doorslaggevend

In het blogbericht meldt Twitter dat de beslissing om Trumps account permanent te verwijderen werd genomen op basis van twee tweets die de president vrijdag de wereld instuurde. In de eerste tweet schreef hij dat de “75 miljoen geweldige Amerikaanse patriotten die voor hem, America First en Make America Great Again hebben gestemd, tot ver in de toekomst een belangrijke stem zullen hebben. Ze zullen op geen enkele manier respectloos of oneerlijk behandeld worden”, klonk het. Kort nadien tweette de president dat hij niet van plan is om de inauguratie van zijn opvolger Joe Biden bij te wonen.

Uit een analyse van de tweets en de bijkomende reacties blijkt volgens Twitter dat de twee berichten zijn aanhangers “hoogstwaarschijnlijk aanmoedigen en inspireren om de criminele feiten te herhalen die op 6 januari 2021 plaatsvonden aan het Capitool”.

Vijf factoren

Verscheidene factoren hebben een rol gespeeld in de beslissing, aldus Twitter: Trumps mededeling dat hij op 20 januari niet naar Bidens inauguratie afzakt, wordt door een aantal van zijn aanhangers immers geïnterpreteerd als bewijs dat de verkiezingsuitslag niet legitiem is. Bovendien kan de tweet ook gezien worden als een aanmoediging voor figuren die gewelddaden plannen omdat de inauguratie dankzij Trumps afwezigheid kan beschouwd worden als een “veilig doelwit”. Dat hij zijn aanhangers omschrijft als “Amerikaanse patriotten” wordt opgevat als steun voor de bestorming van het Capitool. Trumps bericht dat zijn aanhangers “niet respectloos behandeld mogen worden” beschouwt Twitter als een indicatie van het feit dat Trump niet van plan is om mee te werken aan een “ordentelijke machtsoverdracht”, en dat “hij in de plaats daarvan van plan is om diegenen die geloven dat hij de verkiezingen gewonnen heeft te blijven steunen, versterken en af te schermen”.

Volgens het sociale netwerk worden er zowel op Twitter als daarbuiten al plannen besproken voor nieuwe gewapende protesten, waaronder een tweede aanval op het Capitool en andere gebouwen op het bijbehorende terrein op 17 januari.

Eigen account

Trump bleef sinds zijn aanstelling als president altijd zijn eigen Twitteraccount gebruiken. De twitteraccount @POTUS (wat staat voor President of the United States) die hij erfde van zijn voorganger Barack Obama en zal worden doorgegeven aan president Joe Biden werd niet door Trump zelf beheerd en werd onder zijn bewind vooral gebruikt voor het retweeten van berichten van Trump en van de account van het Witte Huis. De account @POTUS is nog steeds actief, al zijn al de retweets van Trumps berichten nu automatisch verdwenen.

Trump had bijna 89 miljoen volgers op zijn persoonlijke account, al schatten experts dat een derde tot bijna de helft daarvan nepaccounts zijn.

Waarschuwingen

De voorbije maanden plaatste Twitter bijna dagelijks waarschuwingen bij berichten van Trump, wanneer hij ongegronde beweringen van verkiezingsfraude de wereld instuurde. Hoewel hij de voorbije jaren herhaaldelijk berichten tweette die ingaan tegen de gedragscode van Twitter, haalde het sociale netwerk de berichten tot voor deze week echter zelden of nooit offline. Twitter is immers van mening dat het publiek het recht heeft om rechtstreeks van wereldleiders te horen, zodat het de machthebbers aansprakelijk kan houden.