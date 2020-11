Trump weigert nederlaag te erkennen: Georgia telt alle stemmen vanaf morgen voor een derde keer. Michigan bevestigt overwinning Biden

Michelle Obama: “Vier jaar geleden was nederlaag veel nipter en ook erg pijnlijk, maar we gingen wel voor vlotte en respectvol­le machtsover­dracht”

17 november Michelle Obama, die tijdens de presidentscampagne op de achtergrond bleef, laat zich nu duidelijk uit over de weigering van Donald Trump om zijn verlies toe te geven en om werk te maken van een volwassen machtsoverdracht. Op Instagram brengt ze in herinnering hoe moeilijk het vier jaar geleden voor haar was om Melania Trump in het Witte Huis te ontvangen. “Onze democratie is zoveel groter dan wiens ego dan ook”, schrijft de voormalige first lady.