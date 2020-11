Trump waarschuwt voor ‘chaotische puinhoop’ na verkiezingen

Greet De Keyser in de VS: “Ik ben benieuwd wie er in de VS de moeite zal doen om te gaan kiezen voor wie ze hun land willen laten leiden”

31 augustus Greet De Keyser, correspondente van 'VTM NIEUWS' in Washington, brengt elke maandag in deze krant verslag uit over de situatie in de VS. “Vote, go to vote!” Stem, ga stemmen. Het klinkt luid uit vele duizenden monden tijdens de ‘Mars op Washington’. “Ik ben benieuwd wie er in de VS de moeite zal doen om te gaan stemmen”, zegt De Keyser.