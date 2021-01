Trump ruit aanhangers op bij aanvang ‘Save America March’: “Biden-administratie is illegaal”

De ontslagnemende Amerikaanse president Donald Trump gaf eerder vandaag een toespraak voor zijn aanhangers, die in Washington protesteren tegen de officiële goedkeuring van de verkiezingsuitslag door de beide kamers van het Congres. Ondertussen trekken zowel Trump als zijn entourage de uitslag van de Senaatsverkiezingen in Georgia in twijfel. Een professor rechtswetenschappen beweerde vandaag dat de stemmachines een “geheim luik” hadden om te foefelen met de verkiezingsuitslag. De betogers hebben ondertussen het Congresgebouw bereikt en er zijn schermutselingen met de veiligheidsdiensten uitgebroken .

Het Congres moet later vandaag de uitslag van de voorbije presidentsverkiezingen goedkeuren. Donald Trump verloor die verkiezingen in november van zijn Democratische uitdager Joe Biden. Hij weigert zijn nederlaag echter toe te geven en spreekt, zonder bewijs, van fraude.

Quote ik zal mijn nederlaag nooit toegeven. Je geeft niet toe als er fraude bij betrokken is Donald Trump

Trump begint zijn toespraak met aanvallen op de media en big tech, die volgens hem mede verantwoordelijk zijn voor het “gesjoemel” met de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “Ik zal het nooit aanvaarden, ik zal nooit (mijn nederlaag, red.) toegeven. Je geeft niet toe als er fraude bij betrokken is”, zegt Trump. “We zullen de diefstal tegenhouden.”

De president, die de duizenden toehoorders toespreekt vanachter glas, blijft beweren dat hij de verkiezingen met een ruime meerderheid heeft gewonnen en dat het onmogelijk is dat zijn tegenstander Joe Biden 80 miljoen stemmen achter zijn naam kreeg. “In derdewereldlanden verlopen de verkiezingen eerlijker dan wat er hier gebeurt”, aldus Trump, tegen een menigte die voor het merendeel rode Make America Great Again-petjes en geen mondmasker draagt. Hij beweert dat de VS in de hele wereld worden bespot omdat ze geen eerlijke verkiezingen kunnen organiseren en omdat het land niet over een vrije pers zou beschikken.

“Explosies van bullshit”

De Democratische overwinningen zijn “explosies van bullshit”, klinkt het, waarop de menigte “bullshit, bullshit, bullshit”, begint te scanderen, tot groot genoegen van de Republikein. Reuters meldt dat zich onder de toeschouwers leden van extreemrechtse groepen en militiegroepen bevinden. De stad Washington had eerder al gewaarschuwd dat demonstranten geen vuurwapens mochten meebrengen naar de betoging.

“Ik hoop dat Mike Pence het juiste zal doen”, aldus Trump meermaals. Hij hoopt nog steeds hoopt dat zijn vicepresident Mike Pence later vandaag de uitslag van het kiescollege zal afkeuren, al heeft die daartoe in werkelijkheid niet de macht en is zijn rol vandaag puur ceremonieel. "Het is nu aan het Congres om deze schaamteloze aanval op onze democratie aan te pakken”, klinkt het.

“Zwakke, zielige Republikeinen”

“De Democraten komen al jaren weg met verkiezingsfraude”, aldus Trump, en Bidens administratie is bijgevolg “illegaal”, claimt hij, terwijl hij ook nog maar eens uithaalt naar de “zwakke, zielige Republikeinen” die niet meegaan in zijn ongegronde fraudebeweringen en volgens hem in vele gevallen hun zetel in het Congres aan hem te danken hebben. “Ik hielp hen de verkiezingen te winnen.” Als de Republikeinen nu niet doen wat ze moeten doen, “mag dat nooit vergeten worden”, klinkt het. Hij vraagt spottend hoe Mitt Romney’s vlucht naar Washington verliep. De senator uit Utah werd op de luchthaven en het vliegtuig immers belaagd door boze Trumpfans.

Trump bedankt de dertien senatoren die hebben aangekondigd dat ze zich zullen verzetten tegen de telling van de stemmen van het kiescollege. Onder hen ook Kelly Loeffler, de senator uit Georgia die na de verkiezingen van gisteren haar zetel verloor aan haar Democratische tegenstander.

De president uit ook zijn frustraties over zijn minister van Justitie William Barr, die vorige maand bekendmaakte dat er geen bewijzen zijn van grootschalige verkiezingsfraude, en over het hooggerechtshof, waarvoor hij zelf drie rechters voordroeg, maar dat in de recente rechtszaken telkens in zijn nadeel oordeelde.

Hij belooft vandaag met nieuwe bewijzen voor zijn overwinning op de proppen te komen, maar blijkt terug te vallen op de ongegronde fraudeclaims die ondertussen al werden afgewezen door tientallen gerechtshoven over het hele land.

Save America March

Aanhangers van Trump hadden eerder al aangekondigd dat ze vandaag de ‘Save America March’ (Red America Demonstratie) organiseren in Washington.Trump riep zijn fans via Twitter op om deel te nemen aan de betoging in de buurt van het Witte Huis. Zijn zoon Donald Trump Jr., zijn advocaat Rudy Giuliani en John Eastman, een professor in de rechten, spraken de toehoorders al toe.

Bestorming Capitool

Trump moedigde na afloop de menigte aan om na zijn toespraak naar het Capitool te trekken en om er “vreedzaam” hun ongenoegen te uiten. Hij beloofde zelf mee te marcheren, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Amerikaanse media berichten dat Trump-aanhangers de barricades rondom het Capitool bestormen en dat de politie begonnen is met de evacuatie van het gebied rondom het Capitool. Op videobeelden is te zien hoe honderden betogers, velen met Trumpvlaggen, proberen om voorbij de bewakingsagenten te geraken.

De Congresbibliotheek, die recht tegenover het Capitool gelegen is, werd uit voorzorg eveneens geëvacueerd.

“Geheim luik”

Giuliani en Eastman spuiden de klassieke samenzweringstheorieën, maar kwamen vandaag ook met een nieuwe op de proppen. Eastman is er immers van overtuigd dat de machines die momenteel in Georgia gebruikt worden om de stemmen te tellen, een geheim luik hebben waarin vooraf een aantal voor de Democraten bestemde stemmen in opgeslagen werden. Aan het einde van de verkiezingsdag zouden die dan uitgereikt zijn op basis van het aantal stemmen dat de Democraten nog nodig zouden hebben om te winnen.

Dominion Voting Systems, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stemmachines, dwong pro-Trumpmedia vorige maand om hun valse fraudeclaims in te trekken, en dreigde met een rechtszaak. Ondertussen heeft een medewerker van Dominion de Trump-campagne aangeklaagd voor laster.

