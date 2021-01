“Trump overweegt zichzelf gratie te verlenen”

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt volgens de krant The New York Times zichzelf gratie te verlenen. Volgens bronnen rond het Witte Huis heeft hij dit al meerdere keren met zijn adviseurs besproken.

Deze gesprekken dateren van voor de gebeurtenissen bij het Capitool woensdag, waarvoor hij mogelijk ook aangeklaagd kan worden.

Als Trump zichzelf gratie verleent, is hij de eerste president in de geschiedenis van het land die dat doet. Het is volgens meerdere experts nog maar de vraag of dat wel geldig is, omdat presidenten dan in feite boven de wet staan, doordat ze zichzelf altijd van tevoren kunnen vrijspreken.

Een presidentieel pardon is alleen geldig voor federale strafzaken. Trump zou hoe dan ook vervolgd kunnen worden vanwege zijn belastingaangiftes in de staat New York.

Trump verleende de voorbije maanden aan gratie aan verscheidene vrienden en vertrouwelingen, waaronder voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn, die tegen de FBI had gelogen over zijn contacten met Rusland. Ook oud-campagneleider Paul Manafort, zijn adviseur en vriend Roger Stone en Charles Kushner, de vader van zijn schoonzoon, kregen gratie van de president. Manafort werd vorig jaar schuldig bevonden aan onder meer samenzwering tegen de Verenigde Staten, witwassen en het zich niet laten registreren als ‘buitenlands agent’ voor de voormalige pro-Russische regering van Oekraïne. Roger Stone was veroordeeld voor liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen. Charles Kushner werd in 2005 veroordeeld voor fraude met campagnegeld, belastingontduiking en het ongeoorloofd beïnvloeden van getuigen.

Ook vier huurlingen van de firma Blackwater kregen gratie van Trump. De vier richtten in 2007 een bloedbad aan op een Iraaks plein waarbij 14 burgers om het leven kwamen en kregen daar tot levenslang voor.

Vorige maand zou Trump ook met zijn adviseurs gesproken hebben over een eventuele gratieverlening voor zijn kinderen Donald junior, Ivanka en Eric en aan zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani.