Trump blijft aanhangers opruien. Volg hier live zijn toespraak op de ‘Save America March’

Democraten eisen FBI-onderzoek naar Georgia-telefoonge­sprek Trump

4 januari Democraten willen zo snel mogelijk een FBI-onderzoek naar het telefoongesprek dat Donald Trump voerde met de Republikeinse staatssecretaris van Georgia Brad Raffensperger. In het gesprek eergisteren drong de aftredende Amerikaanse preisdent aan het verkiezingsresultaat in de staat Georgia te wijzigen. Tot grote ergernis van The Donald veegde Raffensperger aangehaalde argumenten over mogelijke verkiezingsfraude allemaal van tafel.