Slechte verliezers maken goede presidenten: waarom de geschiedenis Joe Biden groot succes voorspelt

PORTRET. Joe Biden: een opportu­nist die zijn leven moest opleuken met verzinsels

7 november Zijn zus verkondigde het al in 1972 en met grote stelligheid: “Joe wordt op een dag president. Hij is daarvoor gemaakt.” Op zijn 78ste is het zover: Joe Biden wordt de 46ste president van de Verenigde Staten. Trump maakt dan plaats voor een een opportunist die verzinsels en leugentjes nodig had om zijn grijze imago wat kleur te geven.