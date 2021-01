Republikeinse politici: “Dit is geen vreedzame machtsoverdracht”

Republikeinse politici veroordelen de bestorming van het Capitool door aanhangers van hun partijgenoot president Donald Trump.

Vicepresident Mike Pence roept de betogers op om het geweld te staken. “Vreedzame betogen is het recht van elke Amerikaan, maar deze aanval op ons Capitool zal niet getolereerd worden en alle betrokkenen zullen vervolgd worden”, garandeert hij.

Volksvertegenwoordiger Adam Kinzinger, spreekt op Twitter van een “poging tot staatsgreep”. In een reeks daaropvolgende tweets keurt hij de acties van de betogers af en haalde hij uit naar president Trump: “Jij beschermt het land niet”, klinkt het fel.

Senator Ted Cruz uit Texas, een van de belangrijkste medestanders van Trump, liet weten: “Geweld is altijd onaanvaardbaar. Zelfs als de gemoederen hoog oplopen. Iedereen die betrokken is bij geweld, vooral tegen de politie, moet vervolgd worden.” Tevoren had Cruz mee verzet aangetekend tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen in de staat Arizona.

Een andere Republikeinse senator, Ron Johnson, liet weten: "Alsjeblieft, als je in of bij het Capitool bent, heb respect voor ordehandhavers en ga vreedzaam uiteen.”

Senator Lindsey Graham uit North Carolina spreekt van een “nationale schande”.

Rand Paul, senator uit Kentucky, schrijft in een hele reeks tweets dat hij gekant is tegen het veranderen van de verkiezingsuitslag. “De stemming van vandaag is geen protest: de stemming van vandaag gaat letterlijk om het veranderen van de verkiezingsuitslag!” Dat gaat volgens de Republikein in tegen het rechten van de afzonderlijke staten en zou het kiescollege volledig naar de verdoemenis helpen. “Mijn grondwettelijke eed staat me niet toe om niet te gehoorzamen aan de wet. Ik kan niet stemmen om het verdict van de staten te veranderen.”

“Dit is niet hoe je vreedzaam de macht overdraagt”, reageert Ben Sasse, senator uit Nebraska. “Vandaag werd het Capitool van de Verenigde Staten - het machtigste symbool van zelfbestuur ter wereld - geplunderd, terwijl de leider van de vrije wereld zich verschool achter zijn toetsenbord - en tweette tegen zijn vicepresident voor het vervullen van zijn grondwettelijke eed. Leugens hebben gevolgen. Dit geweld was onvermijdelijk en de nare uitkomst van de verslaving van de president aan het voortdurend zaaien van verdeling.” Volgens de Republikein zijn de Amerikanen beter dan dat.

Senator Josh Hawley uit Missouri is net als Ted Cruz een van de senatoren die de verkiezingsuitslag in het Congres betwist. Hij roept de relschoppers eveneens op om huiswaarts te keren. “Het geweld moet stoppen. Degenen die de politie hebben aangevallen en de wet hebben geschonden moeten vervolgd worden, en het Congres moet weer aan het werk gaan en zijn taak afwerken”, klinkt het. Eerder vandaag tweette een journalist van ABC News nog een foto waarop te zien is hoe Hawley de betogers voor de aanvang van de rellen begroette.

Ook andere Republikeinen lieten van zich horen. "Ik veroordeel elke vorm van geweld en intimidatie. Dit is onaanvaardbaar", stelde senator Steve Daines uit Montana.

“Geweld en anarchie zijn onaanvaardbaar. We zijn een land van wetten. Dit moet nu stoppen”, schreef senator Tom Cotton uit Arkansas.

Senator Bill Hagerty uit Tennessee, een andere belangrijke bondgenoot van Trump, stelt: "Wat nu gebeurt bij het Capitool is niet vreedzaam, het is geweld. Ik veroordeel het. We zijn een land van wetten en dit moet stoppen."

De Republikeinse volksvertegenwoordiger Nancy Mace meldt dat ze geëvacueerd werd uit haar kantoor in South Carolina, wegens een bedreiging in de buurt. “Dit is verkeerd. Dit is niet wie we zijn. Mijn hart breekt vandaag voor ons land.”