Republikeinen willen stemmen per auto ongeldig verklaren

Republikeinen in de Amerikaanse staat Texas proberen via de rechter 127.000 stemmen die zijn uitgebracht via zogenaamde drive-through stemlokalen ongeldig te verklaren. Kiezers brachten in Harris County - een gebied waar doorgaans overwegend op de Democraten wordt gestemd - hun stem uit vanuit hun auto als alternatief voor een reguliere stembusgang vanwege de coronapandemie.

De conservatieve activist Steve Hotze en Steve Toth, een Republikeins lid van het Texaanse parlement, spanden een zaak aan die maandag bij een federale rechter in Houston voorkomt. Ze vinden dat deze vorm van stemmen ongrondwettelijk is. Harris County is met ongeveer 4,7 miljoen inwoners de op twee na dichtbevolktste provincie van de Verenigde Staten. In de kieskring zijn ruim 120 stembureaus waar kiezers hun stem al voor de verkiezingsdag kunnen uitbrengen. Tien daarvan zijn drive-through stembureaus.

De rechtszaak komt nadat het Hooggerechtshof van Texas, een van de meest conservatieve staatsrechtbanken in de Verenigde Staten, soortgelijke zaken om drive-through-stemmen in Harris County te stoppen, al heeft afgewezen.

‘Ongrondwettelijk’

Hotze en Toth vinden de gang van zaken echter ‘ongrondwettelijk’ en eisen dat alle stemmen die op deze manier zijn uitgebracht ongeldig worden verklaard en niet meetellen voor de presidentsverkiezingen. Ze stellen dat Harris County haar boekje te buiten is gegaan door deze manier van stemmen aan te bieden. Volgens Hotze en Toth is dat namelijk de bevoegdheid van het Texaanse parlement. En omdat in andere kieskringen in de staat er geen mogelijkheid is om per auto te stemmen, worden kiezers daar dus benadeeld, redeneren de Republikeinen. Negen van de tien drive-through stembureaus liggen namelijk in gebieden waar overwegend op de Democraten wordt gestemd.

Maandagochtend zal federale rechter Andrew Hanen zich over de kwestie buigen. De conservatieve Hanen werd in 2002 benoemd door toenmalig president George W. Bush. De beslissing van de rechter kan een grote impact hebben op het verloop van de verkiezingen. Als de Republikeinen gelijk krijgen, zouden zo’n 127.000 stemmen of 9 procent van het totale kiesbestand verloren gaan.

Texas was tot voor kort een Republikeins bastion, maar volgens verschillende peilingen maakt Biden dit jaar een goede kans om de staat - die na Californië de meeste kiesmannen oplevert - te winnen.

Over het algemeen is de Amerikaanse justitie zeer terughoudend met het aanpassen van de verkiezingsregels vlak voor of tijdens de verkiezingen. Toch werden tot nu toe al al ruim 200 rechtszaken aangespannen over de stembusgang. Zo heeft een rechter in de swingstaat Pennsylvania beslist dat stembrieven die met de post worden teruggestuurd en niet in twéé enveloppes worden gestoken, ongeldig zijn.

