PORTRET. Wie zijn de Bidens? Een gebroken familie, gelijmd door de slimste first lady ter wereld

update Beurshande­la­ren reageren nerveus op uitblijven snelle verkie­zings­uit­slag

4 november Handelaren verliezen voorzichtig het vertrouwen in een snelle uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die mogelijke onduidelijkheid maakt de financiële markten enigszins nerveus. Op elke krantenkop of vroege aanwijzing over een mogelijke overwinning van Donald Trump of Joe Biden wordt gereageerd.