PORTRET. Joe Biden: een opportunist die zijn leven moest opleuken met verzinsels

Het is misschien wel het merkwaardigste aan de kiesstrijd in de VS. Dat het land verdeelder is dan het sinds de burgeroorlog van 160 jaar geleden ooit was — maar dat geen van beide kandidaten volbloed partijsoldaten zijn. Donald Trump begon wel bij de Republikeinen, maar zat ook onder dak bij de Reform Party van collega-miljardair Ross Perot en bij de Democraten, vóór hij in 2012 is teruggekeerd naar zijn huidige partij.