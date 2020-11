OVERZICHT. Overwinning Biden steeds meer binnen handbereik

Vier dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen is er officieel nog steeds geen winnaar. In de staten Arizona, Nevada, Pennsylvania, Georgia en South Carolina worden nog altijd stemmen geteld. In de strijdstaten Pennsylvania en Georgia staat Joe Biden ondertussen aan de leiding. Als hij Pennsylvania effectief binnenhaalt, is Biden verzekerd van het presidentschap. Zelf is de Democraat ervan overtuigd dat hij de verkiezingen zal winnen, zo zei hij vannacht tijdens een toespraak, waarin hij opriep tot kalmte en verzoening. Trump blijft zich via Twitter weren als een duivel in een wijwatervat.

Biden op 253 kiesmannen - Trump op 214



- Biden wint in Wisconsin en Michigan en staat nu op 253 van de benodigde 270 kiesmannen. Trump staat op 214. Deze scenario’s zijn nog mogelijk.



- Op deze kaart vind je alle uitslagen per staat.

In afwachting van de finale verkiezingsuitslag hield de Democratische kandidaat Joe Biden vannacht een toespraak waarin hij een verzoenende toon aannam en het volk opriep tot geduld terwijl de laatste stemmen geteld worden. Het ziet er echter naar uit dat hij samen met zijn vicepresidentskandidaat Kamala Harris de overwinning zal binnenhalen, zei Biden, die beloofde een president te zijn “voor alle Amerikanen” en hij riep de burgers op tot eenheid.

President Trump blijft de legitimiteit van de telling ondertussen in twijfel trekken en tweette weer een hele reeks berichten waarin hij suggereert dat er sprake is van verkiezingsfraude. Het is niet aan Biden om de overwinning al op te eisen, schreef Trump ook, hoewel hij dinsdagavond zelf al hetzelfde deed.

Verscheidene hoge functionarissen in het Witte Huis en leden van Trumps campagneteam beginnen zich stilaan te distantiëren van de president, die er koste wat kost op gebrand is om in het Witte Huis te blijven.

In Pennsylvania, goed voor 20 kiesmannen, staat Biden ondertussen aan de leiding met 49,6 procent van de stemmen, versus 49,1 procent voor zijn Republikeinse tegenstander Donald Trump. Bijna 96 procent van alle stemmen in de staat zijn ondertussen geteld en verwacht wordt dat Bidens voorsprong nog groter zal worden. Idealiter loopt die voorsprong op tot meer dan 0,5 procent, om een automatische hertelling van de stemmen te vermijden. Volgens de autoriteiten van de stad Philadelphia kan het nog enkele dagen duren voor alle stemmen verwerkt zijn. Als Biden de staat binnenhaalt, heeft hij in één klap genoeg kiesmannen voor het presidentschap.

In Georgia (16 kiesmannen) is het verschil tussen beide kandidaten zo klein dat een hertelling onafwendbaar lijkt: Joe Biden heeft er met 49,4 procent van de stemmen amper 0,1 procent meer dan Trump. Donald Trump stond dagenlang op kop in de voorlopige resultaten, maar de Democraat heeft nu 28.833 stemmen meer dan de Republikein.

Volgens de lokale verkiezingsautoriteit kan de uitslag van een hertelling mogelijk tot 24 november op zich laten wachten. Mocht Biden in Georgia winnen, dan is hij de eerste Democratische presidentskandidaat die in Georgia zegeviert sinds Bill Clinton in 1992.

Haalt Wint Biden Georgia binnen, dan komt zijn totaal aantal kiesmannen op 269. Eender welke strijdstaat zal dan voldoende zijn om hem aan de nodige 270 kiesmannen te helpen voor het presidentschap. Trump daarentegen, zal volgens een hilarische speling van het lot vermoedelijk eindigen met 232 kiesmannen, ofwel exact evenveel als zijn tegenstander Hillary Clinton in 2016.

Fox News weerlegt ondertussen de bewering dat het personeel van de nieuwszender de Democratische presidentskandidaat Joe Biden geen president-elect zal mogen noemen als hij de verkiezingen wint. Dat had CNN eerder bericht op basis van twee interne memo’s van de conservatieve nieuwszender, omdat Fox News bang zou zijn voor rechtszaken door president Donald Trump en zijn campagneteam. Fox News ontkent dat echter. Er zijn daarover “geen memo’s of redactionele richtlijnen” geweest, aldus het rechts-conservatieve televisienetwerk in een verklaring, zonder meer details te geven.