OVERZICHT. Extreem nipte tussenstand in cruciale staat Georgia, verschillende klachten van Trump al verworpen

Volgens sommige media staat Joe Biden op slechts zes kiesmannen van het Amerikaanse presidentschap. Andere bronnen -zoals New York Times waar wij onze kaart op baseren- blijven iets voorzichtiger en zetten hem op 17 kiesmannen van het Witte Huis. Maar hoe dan ook is na vorige nacht nog duidelijker dat hij de winst binnen handbereik lijkt te hebben. In de cruciale staat Georgia zakt het verschil tussen de kandidaten naar amper 9.000 stemmen. Het campagneteam van Trump stapt in verschillende staten naar de rechter, maar verschillende klachten werden intussen al afgewezen.

Biden op 253 kiesmannen - Trump op 214 - Biden wint in Wisconsin en Michigan en staat nu op 253 van de benodigde 270 kiesmannen. Trump staat op 214. Deze scenario’s zijn nog mogelijk. - Het campagneteam van Trump stapt in Michigan, Pennsylvania, Georgia en nu ook Nevada naar de rechter om het tellen van de stemmen stop te zetten. - Op deze kaart vind je alle uitslagen per staat.

In de belangrijke strijdstaten Pennsylvania (20 kiesmannen), Georgia (16), Michigan (16) en Wisconsin (10) worden nog steeds stemmen geteld, net als in North Carolina (15), Nevada (6), Arizona (11) en Alaska (3). Meerdere grote media hebben Biden wel al tot winnaar uitgeroepen in Michigan en Wisconsin.

Het kan nog uren, zo niet dagen duren, voordat alle uitslagen bekend zijn. Oorzaak is het grote aantal stemmen dat per post werd uitgebracht en de vele nieuwe kiezers. In Nevada, bijvoorbeeld, kan de uitslag nog een week op zich laten wachten, zei een verkiezingsambtenaar van de staat donderdag tijdens een persconferentie.

Scenario’s

Trump pakt volgens Amerikaanse media de overwinning in 23 staten. Die zijn op dit moment bij elkaar goed voor 214 kiesmannen in de race naar de 270 kiesmannen die hij nodig heeft om opnieuw president te worden. Zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden krijgt volgens de media de meeste stemmen in 21 staten. Dat levert Biden tot nu toe 253 kiesmannen op. Volgens Associated Press komt de Democraat nog maar zes kiesmannen tekort om de nieuwe president van de VS te worden.

In Pennsylvania is de winnaar mogelijk morgen bekend. Als Biden Pennsylvania wint, komt hij meteen aan 273 kiesmannen en wint hij de verkiezingen.

De New York Times heeft berekend dat Biden nog op 27 manieren kan winnen, Trump resten maar 4 paden. De wegen van Donald Trump naar een tweede termijn worden steeds smaller. Als Pennsylvania dus naar Biden gaat, is het meteen afgelopen. Maar als Nevada of Georgia naar zijn uitdager gaan, heeft de president ook verloren en resten alleen nog juridische stappen. Volgens ingewijden zullen ook die procedures weinig kansrijk zijn, Trump zal er niet meer stemmen mee winnen.

Rechtszaken

De Trump-campagne blijft niettemin strijdbaar. Het wil een hertelling in Wisconsin en overweegt juridische stappen in Michigan. Ook komen er rechtszaken in Pennsylvania en Georgia, steeds vanwege de behandeling van stemmen die per post zijn uitgebracht.

Een rechter in de zwaar bevochten staat Georgia heeft donderdag een klacht van de Republikeinse partij en de Trump-campagne verworpen, meldt persbureau Associated Press (AP). Het kamp-Trump had in een district twijfels omtrent 53 stemmen die volgens waarnemers niet bij het originele pakket briefstemmen zaten. Verkiezingsfunctionarissen getuigden dat de stemmen op tijd waren aangekomen. In het bewuste district bevindt zich de stad Savannah, een Democratisch bolwerk, aldus AP. Ook in Michigan verloor Trump intussen al een rechtszaak.

Het Trump-kamp spant ook een rechtszaak aan in de staat Nevada wegens vermeende verkiezingsfraude. Volgens tv-zender Fox News claimt de Republikeinse campagne dat zeker 10.000 mensen die in de staat tijdens de verkiezingen hun stem hebben uitgebracht, niet langer in Nevada wonen.

Inhaalrace

Trumps kansen hangen op korte termijn af van Georgia en Pennsylvania waar Biden aan een inhaalrace bezig is. In Georgia is het verschil tussen Trump en Biden zelfs 9.000 stemmen. Bijzonder is ook Arizona, dat al door zowel Fox News als AP/NPR is toegekend aan Biden, maar waar Trump op het allerlaatste moment toch weer terugkomt en mogelijk de staat zelfs nog zou kunnen winnen. CNN noemt Arizona nog too close to call ofwel: beide sprinters kunnen nog winnen.

Biden verwacht dat hij uiteindelijk aan het langste eind zal trekken. “Ik ben hier niet om te verklaren dat we hebben gewonnen”, zei hij in Wilmington in een korte verklaring. “Maar ik ben hier om te melden dat we denken de winnaars te zijn als het tellen is afgelopen.”

Overwinningsclaim

Hoewel er nog miljoenen stemmen moeten worden geteld, claimde Trump eerder al de overwinning tijdens een persconferentie. Ook beweerde hij zonder enig bewijs dat er is gefraudeerd. “We hebben deze verkiezingen gewonnen. Dit is een megafraude”, aldus Trump. “Ons doel is nu de integriteit van de verkiezingen te garanderen. We gaan naar het Hooggerechtshof. Het stemmen moet stoppen.”

De stembussen waren op het moment van die uitspraak al een tijd gesloten, dus de president verwees wellicht naar het tellen van poststemmen die nog moeten aankomen. “We willen niet dat ze om 4 uur ‘s ochtends nog stembiljetten vinden en ze bij de lijst voegen”, speechte Trump.

De president noemde het nadien “heel vreemd” dat Biden de leiding in een aantal sleutelstaten overnam. “Plots duiken er overal stembiljetten op en glippen die sleutelstaten één voor één weg”, twitterde hij. “Hoe komt het dat die poststemmen telkens zo’n vernietigend effect hebben in percentages?”

Joe Biden sprak het volk daarop toe in een verenigende speech. “Ik ben hier niet om de overwinning uit te roepen. Maar ik geloof wel dat we de winnaars zullen zijn als het tellen voorbij is”, klonk het. “We moeten stoppen met onze opponenten als vijanden te behandelen. Rode of blauwe staten bestaan niet als we winnen, de Verenigde Staten wel.” Die laatste uitspraak gebruikte Barack Obama ook toen hij aan het langste eind trok.

Volledig scherm Hoewel er nog miljoenen stemmen moeten worden geteld, claimde Trump woensdagmorgen al de overwinning. Ook beweerde hij zonder enig bewijs dat er is gefraudeerd. © EPA