Ook Arizona bevestigt Joe Biden als winnaar presidentsverkiezingen

Trump had gehoopt op de een of andere manier zijn nederlaag te kunnen omdraaien. De zege in Arizona maakt de landelijke overwinning van Biden nog steviger. Arizona is een van de staten waar het verschil tussen Biden en Trump niet groot was, of waar de president de vorige keer nog had gewonnen.

In Arizona bleek de voorsprong van de Democratische uitdager iets meer dan 10.000 stemmen, op een totaal van ruim 3,3 miljoen stemmen. De elf kiesmannen van de staat worden daarmee officieel aan Biden toegewezen.

De bevestiging van de verkiezingsuitslag is normaal gezien slechts een formaliteit. Maar deze keer wordt die fase van het proces extra in de gaten gehouden, omdat het campagneteam van Donald Trump verschillende rechtszaken heeft opgestart en hertellingen heeft geëist in strijdstaten. Trump zegt dat er tijdens de verkiezingen massaal gefraudeerd werd, maar heeft daarvoor tot nu toe geen bewijs kunnen geven.

Onder meer de strijdstaten Georgia en Pennsylvania verklaarden Biden eerder al officieel tot winnaar.

In Arizona is verder bevestigd dat een Democraat een zetel heeft gewonnen in de Senaat, een van de twee kamers van het parlement. De voormalige astronaut Mark Kelly wordt nu een van de 48 Democratische senatoren, tegen 52 senatoren van de Republikeinen van Trump.

Die Republikeinse meerderheid kan nog veranderen, want over de twee Senaatszetels voor Georgia wordt begin januari besloten. Een Republikeinse meerderheid in de Senaat verkleint de speelruimte voor Biden.

