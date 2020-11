Onze opinie. Er is een samenzwering tegen Trump. Ze heet: democratie

OVERZICHT. Overwin­ning Biden steeds meer binnen handbereik

7:22 Vier dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen is er officieel nog steeds geen winnaar. In de staten Arizona, Nevada, Pennsylvania, Georgia en South Carolina worden nog altijd stemmen geteld. In de strijdstaten Pennsylvania en Georgia staat Joe Biden ondertussen aan de leiding. Als hij Pennsylvania effectief binnenhaalt, is Biden verzekerd van het presidentschap. Zelf is de Democraat ervan overtuigd dat hij de verkiezingen zal winnen, zo zei hij vannacht tijdens een toespraak, waarin hij opriep tot kalmte en verzoening. Trump blijft zich via Twitter weren als een duivel in een wijwatervat.