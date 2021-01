Ongeziene chaos in Washington: menigte dringt Capitool binnen, neergeschoten betoger overleden

In Washington, DC lopen de gemoederen hoog op tussen demonstranten die deelnemen aan de Save America March en bewakingsagenten aan het Capitool. De betogers eisen dat het Congres de uitslag van de presidentsverkiezingen van november niet bekrachtigt en werden eerder op de dag opgeruid door ontslagnemend president Donald Trump . De zitting van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat zijn momenteel stilgelegd en de volksvertegenwoordigers hebben de ruimte verlaten. Betogers zijn erin geslaagd om het Congresgebouw binnen te dringen. Een demonstrante die werd neergeschoten in het gebouw is ondertussen overleden.

In het Capitool kwam het Amerikaanse Congres vandaag bijeen om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. De zitting werd noodgedwongen stilgelegd.

Honderden betogers, velen met Trumpvlaggen, trokken vandaag na de opruiende toespraak van Trump naar het Capitool. Ze doorbraken daarbij een linie dranghekken en er braken schermutselingen uit met de veiligheidsdiensten. Het Congresgebouw werd in lockdown geplaatst, maar desondanks zijn de betogers er toch in geslaagd om het gebouw binnen te dringen, nadat ze een deur konden openbreken. Ondertussen blijft het aantal betogers aan het Capitool aanzwellen. Een bron dicht bij het Witte Huis die in contact staat met sommige relschoppers vertelt aan CNN dat de betogers van plan zijn om het Capitool de hele nacht te bezetten.

Volledig scherm © AFP

De demonstranten blijken ingevlogen te zijn uit alle hoeken van het land, meldt PBS. Velen van hen geven aan niet te geloven dat de coronapandemie echt is, en dat blijkt ook uit de beelden: de meerderheid van de betogers draagt geen mondmasker.

De zittingen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat werden stilgelegd en beide Kamers worden geëvacueerd. De politie van het Capitool heeft een alarmbericht uitgestuurd naar de aanwezigen in het Congres: “Wegens een INTERNE bedreiging in het gebouw: verschuil jullie in het meest nabijgelegen bureau en blijf stil”. De betogers konden binnendringen in beide Kamers, maar ondertussen is de politie erin geslaagd om hen uit de Senaat te verdrijven. Ook twee gebouwen op het terrein van het Capitool, waaronder de Congresbibliotheek werden uit voorzorg geëvacueerd.

De leiders van het Congres worden momenteel geëvacueerd uit het Capitool en overgebracht naar Fort McNair, een nabijgelegen legerbasis.

Volledig scherm © AP

De politie zette zowel binnen in het gebouw als buiten traangas in. Momenteel zijn de demonstranten binnen in het gebouw nog rustig en probeert de politie het gebouw te ontruimen. Sommige aanwezigen dragen gasmaskers om zich te beschermen tegen het traangas. De politie probeert het gebouw met rookgranaten vrij te maken.

Volledig scherm © AP

De politie van Washington, DC deelt mee dat er minstens dertien mensen gearresteerd werden. Niemand van hen woont in Washington, DC, klinkt het. Het gaat allemaal om mensen die niet afkomstig zijn uit de regio.

Een vrouwelijke demonstrant werd neergeschoten in het Capitool en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is daar bezweken aan haar verwondingen. De omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. Volgens de hulpdiensten worden verscheidene mensen behandeld wegens verwondingen.

Volledig scherm Betogers zijn erin geslaagd om het Congres binnen te dringen. © AFP

De ontmijningsdienst heeft al minstens twee pijpbommen onschadelijk gemaakt: een daarvan werd aangetroffen in het Capitool, een andere in het hoofdkwartier van het Republikeins Nationaal Comité. Het Democratisch Nationaal Comité werd eveneens geëvacueerd na de ontdekking van een verdacht pakket, dat voorlopig nog niet werd geïdentificeerd.

Jeff Merkley, senator voor Oregon, meldt op Twitter dat de dozen met de stemmen van kiescollege tijdig in veiligheid gebracht konden worden. “Als onze bekwame medewerkers ze niet hadden meegenomen, dan zouden de verbrand geweest zijn door de menigte”, schrijft hij.

Nationale garde

Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en Muriel Bowser, burgemeester van Washington, DC hebben gevraagd dat de nationale garde wordt ingeschakeld om de betogers uiteen te drijven. Het Witte Huis heeft daarvoor nu de toestemming gegeven.

Bowser meldt op Twitter dat er vanaf 18 uur een avondklok ingaat in de stad. Die geldt tot morgenochtend 6 uur.

Ontslagnemend president Donald Trump, die zijn aanhangers eerder vandaag nog opriep om te gaan betogen tegen de verkiezingsuitslag, roept nu via Twitter op om de politie en de veiligheidsagenten van het Capitool te steunen. “Blijf vreedzaam!”, klinkt het ondertussen in twee tweets. Een kwartier eerder tweette hij nog dat vicepresident Mike Pence “niet het lef heeft” om te doen wat nodig is om het land en de grondwet te beschermen. “De VS eisen de waarheid”, schreef hij in zijn typische opruiende stijl.

Zijn dochter Ivanka noemde de betogers in een tweet “Amerikaanse patriotten”, maar dat bericht werd na enkele minuten weer verwijderd.

Volledig scherm ivanka © Twitter

Joe Biden roept op tot kalmte

President-elect Joe Biden noemt de situatie aan het Capitool “een ongeziene aanslag op onze democratie”. “Laat me heel duidelijk zijn: de chaotische scènes aan het Capitool zijn geen reflectie van Amerika, van wie we zijn.” Hij noemt de relschoppers “een klein aantal extremisten, gericht op wetteloosheid”. Hij roept Trump op om live op nationale televisie op te roepen tot kalmte.

Die laatste kwam vervolgens met een videoboodschap op de proppen waarin hij de betogers oproept om huiswaarts te keren, al begrijpt hij naar eigen zeggen wel “dat ze zich gekwetst voelen omdat de verkiezingen gestolen werden”. Dezelfde video werd ook gepost op Facebook. Ondertussen hebben zowel Facebook als Twitter de video offline gehaald omdat hij aanzet tot geweld.

Later ondernam Trump via Twitter nog eens een halfslachtige poging om de gemoederen te doen bedaren, maar niet zonder eerst te stellen dat de rellen het logische gevolg zijn van het afnemen van “een heilige, reusachtige verkiezingsoverwinning” van “patriotten die al zo lang slecht en oneerlijk behandeld worden”. Ook die tweet werd ondertussen weer verwijderd.

Vervolging

De betogers die het Capitool bestormden riskeren vervolging en bijgevolg boetes en mogelijk zelfs celstraffen. Zo kunnen ze aangeklaagd worden omdat ze verboden terrein betraden en zonder toestemming een overheidsgebouw binnendrongen. Sommigen riskeren een aanklacht voor wapendracht of het veroorzaken van verwondingen. Andere aanklachten kunnen betrekking hebben op het beschadigen van overheidseigendommen. De straffen lopen uiteen van boetes tot celstraffen van maximaal tien jaar.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Een betoger geraakte gewond tijdens een confrontatie met de politie. © AP

Volledig scherm Aanhangers van Trump verzamelen zich voor het Capitool © REUTERS