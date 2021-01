Ongeziene chaos in Washington: menigte dringt Capitool binnen, een persoon neergeschoten

In Washington, DC lopen de gemoederen momenteel hoog op tussen demonstranten die deelnemen aan de Save America March en bewakingsagenten aan het Capitool. De betogers eisen dat het Congres de uitslag van de presidentsverkiezingen van november niet bekrachtigt en werden eerder op de dag opgeruid door ontslagnemend president Donald Trump . De zitting van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat zijn momenteel stilgelegd en de volksvertegenwoordigers hebben de ruimte verlaten. Betogers zijn er momenteel in geslaagd om het Congresgebouw binnen te dringen. De politie bevestigt dat een iemand werd neergeschoten. Volgens Amerikaanse media gaat het om een vrouwelijke demonstrant, maar het is nog onduidelijk wie het slachtoffer is.

In het Capitool kwam het Amerikaanse Congres vandaag bijeen om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. De zitting werd noodgedwongen stilgelegd.

Honderden betogers, velen met Trumpvlaggen, trokken vandaag na de opruiende toespraak van Trump naar het Capitool. Ze doorbraken daarbij een linie dranghekken en er braken schermutselingen uit met de veiligheidsdiensten en het Congresgebouw werd in lockdown geplaatst, maar desondanks zijn de betogers er toch in geslaagd om het gebouw binnen te dringen, nadat ze een deur konden openbreken. Ondertussen blijft het aantal betogers aan het Capitool aanzwellen.

De demonstranten blijken ingevlogen te zijn uit alle hoeken van het land, meldt PBS. Velen van hen geven aan niet te geloven dat de coronapandemie echt is, en dat blijkt ook uit de beelden: de meerderheid van de betogers draagt geen mondmasker.

Volledig scherm © AP

De politie van het Capitool heeft een alarmbericht uitgestuurd naar de aanwezigen in het Congres: “Wegens een INTERNE bedreiging in het gebouw: verschuil jullie in het meest nabijgelegen bureau en blijf stil”. De zittingen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat werden stilgelegd en beide Kamers worden geëvacueerd. De betogers konden binnendringen in beide Kamers, maar ondertussen is de politie erin geslaagd om hen uit de Senaat te verdrijven. Ook twee gebouwen op het terrein van het Capitool, waaronder de Congresbibliotheek werden uit voorzorg geëvacueerd.

De politie zette zowel binnen in het gebouw als buiten traangas in. Momenteel zijn de demonstranten binnen in het gebouw nog rustig en probeert de politie het gebouw te ontruimen, blijkt uit videobeelden. Daarop is ook te zien hoe de Congresleden geëvacueerd worden uit het gebouw. Sommigen dragen gasmaskers om zich te beschermen tegen het traangas.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verscheidene mensen werden al gearresteerd, meldt de krant Washington Post, onder meer voor mishandeling en het illegaal dragen van wapens.

Er zouden volgens Fox News ook meerdere “verdachte pakketten” zijn gevonden.

Een vrouwelijke demonstrant verkeert in kritieke toestand nadat ze neergeschoten werd in het Capitool, melden Amerikaanse media. Dat werd bevestigd door de politie. De omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. Volgens de hulpdiensten worden verscheidene mensen behandeld wegens verwondingen.

Volledig scherm Betogers zijn erin geslaagd om het Congres binnen te dringen. © AFP

De ontmijningsdienst heeft een pijpbom onschadelijk gemaakt nadat een verdacht pakket werd aangetroffen in het hoofdkwartier van het Republikeins Nationaal Comité. Het Democratisch Nationaal Comité werd eveneens geëvacueerd na de ontdekking van een verdacht pakket, dat voorlopig nog niet werd geïdentificeerd.

Nationale garde

NBC News meldt dat Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en Muriel Bowser, burgemeester van Washington, DC gevraagd hebben dat de nationale garde wordt ingeschakeld om de betogers uiteen te drijven. Het Witte Huis heeft daarvoor nu de toestemming gegeven.

Bowser meldt op Twitter dat er vanaf 18 uur een avondklok ingaat in de stad. Die geldt tot morgenochtend 6 uur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ontslagnemend president Donald Trump, die zijn aanhangers eerder vandaag nog opriep om te gaan betogen tegen de verkiezingsuitslag, roept nu via Twitter op om de politie en de veiligheidsagenten van het Capitool te steunen. “Blijf vreedzaam!”, klinkt het ondertussen in twee tweets. Een kwartier eerder tweette hij nog dat vicepresident Mike Pence “niet het lef heeft” om te doen wat nodig is om het land en de grondwet te beschermen. “De VS eisen de waarheid”, schreef hij in zijn typische opruiende stijl.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zijn dochter Ivanka noemde de betogers in een tweet “Amerikaanse patriotten”, maar dat bericht werd na enkele minuten weer verwijderd.

Volledig scherm ivanka © Twitter

De Republikeinse volksvertegenwoordiger Adam Kinzinger, spreekt op Twitter van een "poging tot staatsgreep”. In een reeks daaropvolgende tweets keurt hij de acties van de betogers af en haalde hij uit naar president Trump: “Jij beschermt het land niet”, klinkt het fel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Een betoger geraakte gewond tijdens een confrontatie met de politie. © AP

Volledig scherm Aanhangers van Trump verzamelen zich voor het Capitool © REUTERS