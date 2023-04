Nancy Pelosi heeft vertrouwen in herverkiezing Biden: “Democraten staan achter hem”

Nancy Pelosi (83), de voormalige voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vertrouwt erop dat voldoende Democraten achter Joe Biden zullen staan tijdens de verkiezingen in 2024. Dat zegt ze in een interview met het Amerikaanse nieuwsmagazine ‘Time’. Een opmerkelijke uitspraak, want uit verschillende peilingen blijkt dat de meerderheid van de Democraten liever niet heeft dat Biden zich opnieuw kandidaat stelt.

“Ik vond de aankondiging erg vroeg op de ochtend, maar ik was er enorm enthousiast over", grapt Pelosi tijdens een interview met 'Time', op de vraag wat ze van Bidens kandidatuur vindt. De president kondigde het nieuws vanochtend om 3 uur lokale tijd in Californië, de staat waar Pelosi woont, aan.

De voormalige voorzitster van het Lagerhuis, zelf een Democraat, geeft toe dat er nog werk aan de winkel is, maar is ervan overtuigd dat Biden de geknipte kandidaat is om de VS verder in goede banen te leiden. Een goede president beschikt volgens Pelosi over kennis, beoordelingsvermogen, strategisch denken en hecht belang aan empathie en aan het verbinden van mensen. “Joe Biden heeft dat allemaal”, concludeert ze. “Ik vind dat het hebben van ervaring als president van de Verenigde Staten met beoordelingsvermogen, waarden en inlevingsvermogen echt belangrijk is. Dus ik ben erg blij dat hij zich verkiesbaar stelt", klinkt het nog.

“Met volle kracht voor Biden gaan”

Pelosi lijkt niet blind te zijn voor de resultaten van de peilingen waaruit blijkt dat de meerderheid van Amerikanen – en de Democraten – liever niet heeft dat Biden zich opnieuw verkiesbaar stelt. Dat de Republikeinen niet zitten te wachten op een tweede termijn van de huidige president, verbaast haar niet. “Maar wat de Democraten betreft, daar weet ik wel iets van, want ik ga naar hun vergaderingen in het hele land", legt ze uit. “Ja, ze hadden liever dat hij jonger was geweest, maar ze staan allemaal achter hem. Iedereen zal meedoen. Mensen begrijpen dat er veel op het spel staat tijdens deze verkiezingen. Het is belangrijk voor ons om met volle kracht voor Joe Biden te gaan.”

Volgens Pelosi zijn er “kleine bijzaken” waardoor ook Democraten twijfelen aan Biden, al gaat ze niet verder in op wat die precies zijn. Een van die “bijzaken” zou met de Amerikaanse economie te maken kunnen hebben. De werkloosheidsgraad mag dan wel gedaald zijn en het consumentenvertrouwen gestegen, Amerikanen zijn over het algemeen niet tevreden over hoe het gesteld is met hun economie. Ook het feit dat Biden heel wat wetgevende veranderingen heeft teweeg gebracht, kan vele Amerikanen niet bekoren.