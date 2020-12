Mitt Romney noemt dreigement Republikeinen om stemming kiescollege te betwisten “waanzin”

Op 6 januari zal het Congres de stemmen van het kiescollege tellen. Sommige Republikeinen zouden van plan zijn bezwaar te maken tegen een aantal kiesmannen uit dat college, die volgende week op 14 december hun stem uitbrengen. Mitt Romney, Republikeins senator voor Utah, zei over het dreigement van zijn partijgenoten aan NBC News: “Dit is waanzin. We hebben een procedure, hertellingen zijn gepast, naar de rechtbank gaan is gepast en alle juridische middelen uitputten is gepast, maar proberen de kiesmannen ertoe te brengen niet te doen waarvoor de mensen hebben gestemd, dat is waanzin.”