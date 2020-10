Minderheidsgroepen voelen zich benadeeld tijdens verkiezingen: "Frusterend dat ik niet weet of mijn stem wel geteld zal worden”

In verschillende Republikeinse staten wordt het kiezers vaak erg lastig gemaakt. Ze noemen dat daar ‘voter suppression’ of kiezers op allerlei manieren onderdrukken. Vooral zwarte kiezers en andere minderheidsgroepen zijn daar het slachtoffer van. VTM NIEUWS-reporter Romina Van Camp trok naar Atlanta in Georgia.