LIVE. Voorsprong van de Democraten wordt groter, Biden nu vooral bezig met overgangsperiode na verkiezingswinst

Was Trump-sketch daags na ziekenhuis­op­na­me ongepast? Alec Baldwin pareert kritiek

6 oktober Nadat de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen vrijdag in het ziekenhuis werd opgenomen omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus, kroop Alec Baldwin een dag daarna toch in de huid van Trump om hem te imiteren in het sketchprogramma Saturday Night Live. En hoewel de acteur daar kritiek op kreeg, heeft hij er geen spijt van. Dit liet Baldwin via sociale media weten.