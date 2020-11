LIVE. Twitter waarschuwt nu ook bij berichten over overwinning Biden

Greet De Keyser telt af: “Bezoeken aan staten van Trump en Biden tellen meer dan dubbel tijdens laatste sprint”

24 oktober De laatste rechtstreekse confrontatie tussen beide kandidaten is achter de rug, nu start de rechte weg naar verkiezingsdag. Voor mij betekent het de laatste lange nacht met rechtstreekse verslaggeving tot 3 november. Terwijl ik dit schrijf, zit ik in een Uber naar de luchthaven van Nashville. Het zal in de late avond zijn voor ik terug thuis ben. Ondertussen zijn de kandidaten alweer op campagne. President Trump heeft, opvallend, de staat Florida gekozen. Het is en blijft een strijdstaat waar beide kandidaten nek aan nek strijden. Joe Biden kiest het coronaveilige pad en zal een toespraak over de stijgende coronabesmettingen houden in zijn thuisbasis Delaware. Als ik Nashville verlaat, worden in verschillende gemeenten hier de maatregelen verstrengd en wordt het dragen van een mondmasker er verplicht. Met de uitbreiding van de coronacrisis op de achtergrond wordt dit onderwerp zeker belangrijker vooraleer de verkiezingen achter de rug zijn. Dat is geen goed nieuws voor president Trump. Daarom is de invloed van het debat belangrijk.