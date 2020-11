LIVE. Trump en Biden nek-aan-nek in Nevada - Wisconsin kantelt nu toch richting Biden

De verkiezin­gen tot nu toe: Amerika diep verdeeld, wachten op cruciale staten. Trump spreekt van ‘fraude’ en claimt overwin­ning al

13:46 Huidig Republikeins president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden zijn verwikkeld in een spannende nek-aan-nekrace. Op dit moment heeft Biden 227 kiesmannen verzameld, Trump 213. Trump vindt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, ook al is dat nog lang niet zeker. De huidige president sprak in een eerste speech over “fraude” en kondigde aan naar het Hooggerechtshof te stappen. “Wij hebben deze verkiezing gewonnen”, zei hij. “Dit is een fraude tegen onze natie.”