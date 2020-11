LIVE. “Democraten behouden meerderheid in Huis van Afgevaardigden” - Feestende menigte aan Witte Huis, Trump vertoeft op golfterrein

Madame Tussauds flikkert beeld van Trump in de vuilbak

30 oktober Het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Berlijn heeft het beeld van de Amerikaanse president Donald Trump in een afvalcontainer gedumpt. Daarmee geeft het museumbestuur schijnbaar uitdrukking aan hun verwachting van de aankomende presidentsverkiezingen in de VS.