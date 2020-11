LIVE. Biden wint strijdstaten Wisconsin en Michigan: “We moeten stoppen met onze tegenstanders te behandelen als vijanden” - Trump wil telling laten stilleggen in Pennsylvania

Zo beleven Amerikanen in ons land de verkie­zings­nacht: “Ik moet nog uitvissen wanneer ik enkele uren kan slapen”

5:14 In ons land wonen officieel 11.000 Amerikaanse staatsburgers die hun stem mogen uitbrengen. Wij zochten enkele van hen op en vroegen hoe ze de komende verkiezingsnacht zullen doorbrengen. “In 2016 volgden we alles de hele nacht met zo’n 20 mensen op een hotelkamer. Nu wordt het een pyjamafeest via Zoom.”