“Iran creëerde website met doodsbedreigingen voor Amerikaanse verkiezingsmedewerkers”

De website Enemies of the People, die opdook na de Amerikaanse verkiezingen maar nu schijnbaar inactief is, getuigt van “een aanhoudende Iraanse intentie om verdeeldheid en wantrouwen in de Verenigde Staten te creëren en het openbare vertrouwen in het Amerikaanse verkiezingsproces te ondermijnen”, zegden de veiligheidsdiensten FBI en CISA woensdag in een verklaring. De agentschappen hadden eerder ook al gewaarschuwd voor “Iraanse cyberactoren” die vermoedelijk de bedoeling hadden om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.