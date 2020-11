INTERVIEW. Amerika-kenner Maarten van Rossem: “Republikeinen zijn schoften, maar voor ons is Trump de slechtste nog niet”

We gaan u meteen een goede reden geven om dit stuk niet te lezen. Want als we van Rossem vragen waarom wij Belgen — of Europeanen, want zelf is hij een Nederlander — wakker moeten liggen van de kiesstrijd in de VS, zegt hij dat de aandacht daarvoor overdreven is. “Ik weet niet hoe dat in België zit, maar hier in Nederland begint het journaal soms met een tweet van Trump. Dat is te gek om los te lopen. We zouden beter wat meer belangstelling hebben voor Duitsland. Dat land is veel belangrijker voor ons. Maar de enige die we daar kennen, is Angela Merkel. En dan nog alleen omdat die er al zo lang zit.”