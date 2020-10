Hoe Trump toch verliest als iedereen hetzelfde stemt als vier jaar geleden

UPDATE Biden ‘diskwali­fi­ceert’ Trump, medewerker Witte Huis besmet met coronavi­rus

17 september In de Verenigde Staten heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn Republikeinse rivaal Donald Trump woensdag scherp aangevallen. Tijdens een toespraak in de staat Delaware, zei Biden dat het falen van Trump om de coronapandemie aan te pakken hem "helemaal heeft gediskwalificeerd" voor het presidentschap. Even later maakte Trump bekend dat een medewerker van het Witte Huis besmet is geraakt met longvirus.